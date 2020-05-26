У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що друга хвиля коронавірусу може початися в будь-який момент, але сподіваються, що у країн буде кілька місяців, щоб до неї підготуватися.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров’я Майкл Райан наполягає на тому, що країнам не слід розслаблятися і сподіватися на кілька місяців перерви, але вже зараз починати підготовку до нової хвилі пандемії.

Він сказав, що зараз світ перебуває в самому центрі першої хвилі, а крива поширення коронавірусу на підйомі.

“Ми повинні усвідомлювати, що новий сплеск захворюваності може відбутися в будь-який час. Ми не повинні робити помилкові припущення, що, якщо захворювання зараз знижується, то воно продовжить знижуватися, а у нас буде кілька місяців, щоб підготуватися до нової хвилі. Ми можемо отримати другий пік в цій хвилі. Це траплялося вже з іншими пандеміями, це було в 1919 році з “іспанкою”. Так що ми можемо отримати другий пік, не обов’язково другу хвилю”, – заявив Райан.