У Закарпатській області дозволили роботу басейнів та СПА-центрів, а також рух громадського транспорту у вихідні дні.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

Таке рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС Закарпатської області.

“Головні рішення, які були прийняті — дозвіл роботи басейнів та СПА-центрів, а також рух громадського транспорту у вихідні дні”, – йдеться в повідомленні.

При цьому в області залишаються закритими дитячі садочки.

На Закарпатті за минулу добу у 60 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, троє осіб померли. Загалом з початку епідемії у 4578 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 623 медики та 248 діти.