Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.
Таке рішення було прийнято на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС Закарпатської області.
“Головні рішення, які були прийняті — дозвіл роботи басейнів та СПА-центрів, а також рух громадського транспорту у вихідні дні”, – йдеться в повідомленні.
При цьому в області залишаються закритими дитячі садочки.
На Закарпатті за минулу добу у 60 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, троє осіб померли. Загалом з початку епідемії у 4578 закарпатців встановлено діагноз COVID-19, із яких – 623 медики та 248 діти.
- В Україні станом на 22 липня зафіксовано 60 тисяч 995 випадків захворювання на COVID-19, за добу — 829 нових випадків.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.