У Закарпатській області з 1 червня послаблять карантинні обмеження. Так, у регіоні відновлять спортивні заходи, роботу транспорту й готелів.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

За його словами, обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин з 1 червня, оскільки показник нових випадків коронавірусу COVID-19 знизився до необхідного рівня.

“Кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення в області становить 11,48 (при заявленому показнику не більше 12 осіб на 100 тисяч населення)”, – зазначив Петров.

Відтак, з 1 червня в області дозволять:

• Регулярні/нерегулярні рейси міжміського, міжобласного та міжнародного значення.

• Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 50 осіб.

• Проведення релігійних заходів, за участі не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів площі.

• Діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон).

• Роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників понад 10 осіб).

• Відвідування занять у групах не більше ніж 10 осіб у навчальних закладах.

Очільник ОДА наголосив, що ослаблення протиепідемічних заходів не застосовуватиметься “на території карантинних зон, які встановлюються на території області”.

Жителі області мають і далі: носити маски; дотримуватися соціальної дистанції; проводити дезінфекцію.

“Також розглядається можливість за сприятливої ситуації, розпочати роботу дитсадків із 8 червня”, – підсумував Петров.