Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.
За його словами, обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила послабити карантин з 1 червня, оскільки показник нових випадків коронавірусу COVID-19 знизився до необхідного рівня.
“Кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тисяч населення в області становить 11,48 (при заявленому показнику не більше 12 осіб на 100 тисяч населення)”, – зазначив Петров.
Відтак, з 1 червня в області дозволять:
• Регулярні/нерегулярні рейси міжміського, міжобласного та міжнародного значення.
• Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 50 осіб.
• Проведення релігійних заходів, за участі не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів площі.
• Діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-зон).
• Роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників понад 10 осіб).
• Відвідування занять у групах не більше ніж 10 осіб у навчальних закладах.
Очільник ОДА наголосив, що ослаблення протиепідемічних заходів не застосовуватиметься “на території карантинних зон, які встановлюються на території області”.
Жителі області мають і далі: носити маски; дотримуватися соціальної дистанції; проводити дезінфекцію.
“Також розглядається можливість за сприятливої ситуації, розпочати роботу дитсадків із 8 червня”, – підсумував Петров.
- Раніше сьогодні повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я дозволило ще трьом областям перейти до нового етапу пом’якшення карантинних обмежень. Зокрема, помʼякшити карантин дозволили в Луганській, Волинській та Закарпатській областях.
- Станом на 29 травня в Україні зафіксовано 22811 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу виявили 429 нових випадків.