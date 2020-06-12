Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Боговіна представив перший заступник голови Офісу президента України Сергій Трофімов, підкресливши, що він – успішний аграрій та енергійна людина. Трофімов також продемонстрував указ президента Володимира Зеленського про призначення Боговіна і вручив новоспеченому губернатору відповідне посвідчення.

У свою чергу новий голова ОДА зазначив, що очолити область, в якій він живе і працює для нього – велика честь.

“Для мене честь очолити область, де я живу і працюю. У той же час, я розумію очікування щодо моєї діяльності президента України, Кабінету Міністрів і жителів нашої області. Відчуваю відповідальність за все те, як повинен жити мій рідний край. І я готовий до цієї відповідальності”, – сказав Боговін.

Також він зазначив, що буде втілювати програму з розвитку області, яка на його думку, може стати стартапом і прикладом для всіх областей України.

На представлення нового голови Запорізької ОДА разом з Сергієм Трофімовим приїхали генеральний прокурор Ірина Венедиктова, глава МВС Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов і віцепрем’єр-міністр – міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

“Летимо до Запоріжжя представляти нового голову ОДА. Такої “висадки десанту” силовиків в уяві керівників областей ще не було”, – підписав Трофімов фото, яке раніше опублікував в своєму Telegram-каналі.

Також на сайті глави держави вже з’явилися укази про звільнення Туринка з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та призначення Боговіна.

Як відомо, 20 травня Кабінет міністрів погодив призначення головою Запорізької державної адміністрації Віталія Боговіна.

Віталій Боговін закінчив Дніпропетровський державний аграрний університет, а у 2006 році відкрив компанію “Бізон-Тех 2006”. У 2010 році новий голова Запорізької області став співзасновником аграрного холдингу LANDFORT, а у 2016 – холдингу BLW Group. У 2019 Боговін балотувався по 78 мажоритарному округу до Верховної Ради від партії “Слуга народу”, однак програв кандидату від партії “ОПЗЖ”