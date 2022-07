Про це йдеться в повідомлені міністерства оборони Великої Британії.

Також зазначається, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зараз здійснює візит до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго. Росія, швидше за все, намагатиметься використати візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та отримати підтримку африканських держав, які в іншому випадку залишалися нейтральними щодо російського вторгнення в Україну.

Росіяни насамперед співпрацюють з Африкою, оскільки вірять, що це посилить статус “великої держави”, до якої вони прагнуть. Другорядні цілі можуть полягати у переконанні африканських держав голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах.

