Про це йдеться в повідомлені міністерства оборони Великої Британії.
Також зазначається, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зараз здійснює візит до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго. Росія, швидше за все, намагатиметься використати візити, щоб звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та отримати підтримку африканських держав, які в іншому випадку залишалися нейтральними щодо російського вторгнення в Україну.
Росіяни насамперед співпрацюють з Африкою, оскільки вірять, що це посилить статус “великої держави”, до якої вони прагнуть. Другорядні цілі можуть полягати у переконанні африканських держав голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 July 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Edi1d3H1Yj
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 27, 2022
- Нагадаємо, що у колоніях Санкт-Петербурга ув’язнених почали вербувати у “добровольці” для поїздки на Донбас у складі приватної військової компанії “Вагнера”. За пів року служби такому “добровольцю”, якщо він повернеться живим, обіцяють виплатити 200 тисяч рублів та амністувати.
- Уряди шістнадцяти західних держав, зокрема Франція, Німеччина, Велика Британія та Канада засудили дії найманців приватної військової компанії “Вагнер” у Малі та звинуватили Росію в керуванні та покриванні “вагнерівців”.