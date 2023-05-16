За інформацією британських розвідників, найманці ПВК "Вагнер" продовжують поступово очищувати позиції ЗСУ у центрі Бахмута. Своєю чергою українські бійці досягли прогресу на флангах міста.

Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.

Зазначається, що за останні чотири дні Збройні сили України досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь.

Окрім того, що ЗСУ просуваються на південь від міста, їм також вдалось відкинути лінію фронту РФ на північному заході від Бахмута.

Це, ймовірно, дасть змогу українським військовим відновити безпечніше користування ключовою дорогою постачання 0506.

Україна також стримує західне просування Росії по лінії каналу Донецьк-Донбас, перетворюючи водний шлях на перешкоду у межах глибокої оборонної зони навколо міста Часів Яр.