Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Зазначається, що за останні чотири дні Збройні сили України досягли тактичного прогресу, стабілізувавши фланги Бахмута на свою користь.
Окрім того, що ЗСУ просуваються на південь від міста, їм також вдалось відкинути лінію фронту РФ на північному заході від Бахмута.
Це, ймовірно, дасть змогу українським військовим відновити безпечніше користування ключовою дорогою постачання 0506.
Україна також стримує західне просування Росії по лінії каналу Донецьк-Донбас, перетворюючи водний шлях на перешкоду у межах глибокої оборонної зони навколо міста Часів Яр.
- 14 травня міністерство оборони Росії визнало, що двох офіцерів старшого командного складу було ліквідовано на сході України, коли сили Києва відновили спроби прорвати російську оборону в охопленому бойовими діями Бахмуті.
- Станом на 13 травня Збройні сили України продовжують контратаку в районі міста Бахмут Донецької області на тлі заяв про подальші здобутки на південний захід від міста.