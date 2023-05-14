14 травня міністерство оборони Росії визнало, що двох офіцерів старшого командного складу було ліквідовано на сході України, коли сили Києва відновили спроби прорвати російську оборону в охопленому бойовими діями Бахмуті.

Про це інформує Reuters.

Під час щоденного брифінгу в міністерстві РФ підтвердили, що командир 4-ї мотострілецької бригади В’ячеслав Макаров і заступник командира окремого підрозділу Євген Бровко були ліквідовані під час намагання відбити українські атаки.

В РФ заявили, що Макаров “керував військами з передової”, тоді як Бровко “загинув, отримавши численні осколкові поранення”. Міністерство оборони РФ рідко визнає загибель військового командування на своїх щоденних брифінгах, нагадали в агентстві.

Росіяни загинули на фронті у напрямку Соледара та Бахмута.

Раніше міністерство оборони Росії фактично визнало відступ сил РФ з позицій на північ від Бахмута, що випливало з брифінгу представника відомства Ігоря Конашенкова. 12 травня Конашенков заявив, що підрозділи “Южного” угруповання російських військ на малоїлінівському напрямку зайняли кордон “з урахуванням вигідних умов Берхівського водосховища”, пояснивши це “метою підвищення стійкості оборони”.

Нагадаємо, 14 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що українські сили оборони продовжують рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. За сьогоднішній день підрозділи ЗСУ захопили понад десять ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. У результаті бойових дій, взято в полон ворожих солдатів з різних частин.

Також зауважимо, що станом на 14 травня, з початку повномасштабного вторгнення, воїни ЗСУ ліквідували понад 198 тисяч російських окупантів.