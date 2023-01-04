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Вагнерівці вивозять цивільних з передмістя Бахмута на фільтрацію до Ростова – ЦНС

За даними Центру національного спротиву, російські найманці із ПВК "Вагнер" вивезли з передмістя Бахмута (Донецька область) декілька десятків українців до Ростова.

Середа, 4 січня 2023, 15:03
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Про це повідомляє пресслужба ЦНС.

Зазначається, що 30 українців примусово вивезли з передмістя Бахмута на російську територію у так звані фільтраційні табори, де визначатиметься їхня подальша доля.

“Евакуацію” українців росіяни прикривають гуманними намірами захистити мешканців від бойових дій, однак в ЦНС наголошують, що українців вивозять саме на фільтрацію.

Водночас росіяни не припиняють обстрілювати тимчасово окуповані Олешки та Нову Каховку на Херсонщині, аби так само мати підстави для вивезення українців до місцевих фільтраційних таборів й подальшого затримання або розселення в віддалених регіонах Росії.

“Зауважимо, що окупанти також блокують виїзд людей з ТОТ на території підконтрольні Уряду України, що також свідчить про справжні наміри ворога, а саме депортація українців”, – повідомили у ЦНС.

Теги: "фільтрація", вагнерівці, українці, Центр національного спротиву, ЦНС, Бахмут, Ростов

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