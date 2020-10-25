Вакцина проти коронавірусу COVID-19 може з'явитися в США до кінця 2020 року, якщо буде доведено її безпечність та ефективність.

Про це повідомляє ВВС.

Інформацію про можливу появу вакцини від коронавірусу підтвердив головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі. Раніше про це заявляв президент країни Дональд Трамп, стверджуючи, що вакцину можуть почати розподіляти вже через кілька тижнів.

Поширювати вакцину будуть відповідно до встановлених пріоритетів. Так, першими щеплення отримають медики, а далі – люди з груп ризику.

Розподіл вакцини за пріоритетами буде розповсюджуватися доти, доки вакцина не стане доступнішою в світі.

Фаучі додав, що вакцина не замінить необхідність вжиття заходів громадської охорони здоров’я для захисту людей від вірусу протягом значного часу.

Політичні дебати навколо вакцини проти коронавірусу, можливо, вже впливають на довіру американців. Близько 45% американців заявили, що не намагатимуться вакцинуватися, навіть якщо недорога вакцина буде широко доступною, згідно з жовтневим опитуванням CNN, проведеним SSRS.