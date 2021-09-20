В Ірландії вакциновано майже 90% дорослого населення. Завдяки цьому країна поступово відмовлятиметься від карантинних обмежень.

Про це пише інформаційне агентство Euractiv.

Тепер в Ірландії дозволять масові заходи та заняття в приміщеннях.

Раніше уряд країни планував зняти обмеження з 22 жовтня.

Така кількість вакцинованого населення вивела країну на перше місце в Євросоюзі. Далі високі відсотки вакцинованих громадян у Данії, Португалії та на Мальті.

Прем’єрміністр Мішель Мартін подякував громадянам, що попри забобони вони пішли й вакцинувалися.