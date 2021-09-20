Про це пише інформаційне агентство Euractiv.
Тепер в Ірландії дозволять масові заходи та заняття в приміщеннях.
Раніше уряд країни планував зняти обмеження з 22 жовтня.
Така кількість вакцинованого населення вивела країну на перше місце в Євросоюзі. Далі високі відсотки вакцинованих громадян у Данії, Португалії та на Мальті.
Прем’єрміністр Мішель Мартін подякував громадянам, що попри забобони вони пішли й вакцинувалися.
- У Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) пояснили, що вакцина проти коронавірусу компанії Moderna є найефективнішою проти ушпиталення в разі зараження коронавірусом. Досить ефективними регулятор назвав також вакцини Pfizer та Johnson & Johnson.
- Влітку Рада Європейського Союзу внесла Україну до переліку країн, яким рекомендовано поступово дозволити в’їзд до країн ЄС. Відтоді значна частина країн-членів відкрила кордони для українців, але за певних умов.