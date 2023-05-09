Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення конфіскувати частину активів колаборанта Володимира Сальдо, який після російської окупації став так званим "головою" Херсона.

Про це йшлося у рішенні суддів ВАКС, оголошеному вранці у вівторок, а також у повідомленні Transparency International Україна.

Зауважимо, що раніше проти Сальдо відкрили кримінальне провадження на тлі підозри у державній зраді.

Згідно з рішенням суду конфіскували такі активи:

5 земельних ділянок в Херсоні;

4 нежитлові приміщення в Херсоні й Криму;

2 будинки в Херсоні;

3 квартири в Криму, Одесі та Херсоні;

автівка Volvo 2020 року випуску;

99,86% акцій ПАТ “КАШТАН”, яке зареєстровано в Коростишівському районі на Житомирщині. Компанія спеціалізується на видобуванні декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю. Серед засновників – дружина Сальда, Любов. Статутний капітал становить 370 тис. грн.

30% акцій ПАТ “ДЕЛЬТА-СЕРВІС” – транспортна компанія, зареєстрована у Херсоні. Її статутний капітал становить 7 млн грн, а кінцевими бенефіціарами є Любов Сальдо, Леонід Гірін та турецька компанія АЙКУТ КЕТЕНСІОГЛУ.

Проте, ВАКС не задовольнив позов Міністерства юстицій в частині стягнення в дохід державі активів, пов’язаних з донькою колаборанта Іриною Сальдо.

Йдеться про ТОВ “БЕБКО-АВТО” зареєстрована у Херсоні зі статутним капіталом у 1,8 млн грн. Мережа автосалонів є дилером з продажу та ремонту автомобілів Volvo. Серед кінцевих бенефіціарів компанії — донька колаборанта Ірина Сальдо, Вячеслав Бебко та Антон Кушнір.

Також ТОВ “КОНКА” — херсонська компанія, яка займається організацією дозвілля. Серед засновників компанії та ж Ірина Сальдо, а також Олександр Больбот, Володимир Дидін та Ганна Кліментенко. Розмір статутного капіталу підприємства — 18 500 грн, а дохід за 2020 рік становив 707 тис. грн.

Апеляцію можуть подати протягом 5 днів з дня проголошення рішення.