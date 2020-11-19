Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Цього разу судді ВАКС скасували вирок у справі колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа. Колишнього чиновника визнали винним у тому, що він не вніс до декларації за 2017 рік частку квартири у Відні вартістю 381 тис. євро, що належить його дружині, а також компанію з Белізу.
Цікаво, що у суді Тимків визнав свою провину. Судді зобов’язали його сплатити 51 тис. грн штрафу та позбавили можливості керувати держпідприємствами терміном на три роки.
- 3 листопада Колегія суддів Вищого антикорупційного суду закрила першу справу, пов’язану із недостовірним декларуванням.
- Загалом, за даними Національного антикорупційного бюро, через рішення Конституційного суду, яким скасовано кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та обмежено повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.
- Раніше #Букви пояснювали на прикладі нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського, який вплив матиме рішення конституційного суду.