Вищий антикорупційний суд України скасував другий вирок у справі про недостовірне декларування через скандальне рішення Конституційного суду України.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Цього разу судді ВАКС скасували вирок у справі колишнього директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа. Колишнього чиновника визнали винним у тому, що він не вніс до декларації за 2017 рік частку квартири у Відні вартістю 381 тис. євро, що належить його дружині, а також компанію з Белізу.

Цікаво, що у суді Тимків визнав свою провину. Судді зобов’язали його сплатити 51 тис. грн штрафу та позбавили можливості керувати держпідприємствами терміном на три роки.