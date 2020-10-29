Через рішення Конституційного суду, яким скасовано кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і обмежено повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції, буде закрито понад 100 кримінальних проваджень.

Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

“Станом на 27 жовтня 2020 року в роботі НАБУ перебувало 110 кримінальних проваджень, в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. 7 особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру. 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків, стосовно 7 осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами). Через рішення КСУ всі ці справи мають бути закриті. Відтак, посадовці, викриті на зловживаннях, уникнуть відповідальності”, — повідомили в НАБУ.

У відомстві наголошують, що рішення було політичним і у такий спосіб КСУ захищає інтереси окремих суддів, проти яких було відкрито кримінальне провадження.