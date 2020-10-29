Про це повідомили у пресслужбі Національного антикорупційного бюро.
“Станом на 27 жовтня 2020 року в роботі НАБУ перебувало 110 кримінальних проваджень, в межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. 7 особам, серед яких троє колишніх народних депутатів, повідомлено про підозру. 34 справи скеровано до суду. Стосовно 13 осіб є рішення суду (6 вироків, стосовно 7 осіб справи закриті за нереабілітуючими підставами). Через рішення КСУ всі ці справи мають бути закриті. Відтак, посадовці, викриті на зловживаннях, уникнуть відповідальності”, — повідомили в НАБУ.
У відомстві наголошують, що рішення було політичним і у такий спосіб КСУ захищає інтереси окремих суддів, проти яких було відкрито кримінальне провадження.
“Таке рішення не витримує жодної критики, ані з етичної, ані з правової точки зору. Адже остаточне рішення в разі виявлених порушень суддями законодавства сфері запобігання корупції є виключною прерогативою судів, а не НАЗК чи НАБУ. Відтак висновки КСУ про нібито порушення незалежності суддів за нинішнього законодавства про запобігання корупції є безпідставними”, — вважають у відомстві.
- Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд обмежив повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції та скасував відповідальність для посадовців за неправдиве декларування.
- На виконання рішення Конституційного Суду України НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
- Раніше Нацагентство з питань запобігання корупції заявило, що виявило ознаки декларування неправдивої інформації у двох суддів Конституційного Суду, які ухвалювали рішення щодо статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за неправдиве декларування. Через це у суддів міг бути наявним конфлікт інтересів.
- Офіс президента запевняє, що згодом президент Володимир Зеленський виступить з законодавчою ініціативою, що дасть змогу знову притягати порушників правил декларування до відповідальності.