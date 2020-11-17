Вищий антикорупційний суд скасував свій перший обвинувальний вирок, винесений восени минулого року.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

У вівторок, 17 листопада, Колегія суддів Вищого антикорупційного суду скасувала перший обвинувальний вирок, який був ухвалений у жовтні минулого року.

Він був оголошений екссудді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся за фактом неподання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченого законом України “Про запобігання корупції”.

“Скасування відбулося з огляду на рішення Конституційного Суду України, яким визнані неконституційними деякі положення антикорупційного законодавства щодо е-декларування. Зокрема, і стаття 366-1 Кримінального кодексу України, за якою обвинувачувалася вказана особа”, — зазначили у ВАКС.

Як відомо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення скасувати кримінальну відповідальність за статтею ст. 366-1 ККУ (декларування неправдивої інформації).