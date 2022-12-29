Цьогоріч у столиці Польщі не буде масштабних святкових гулянь на Новий рік. Як пояснили у мерії Варшави, це пов'язано з російсько-українською війною та фінансовою спроможністю міста.

Про це повідомляє Tvn24.pl посилаючись на заяву прессекретарки мерії Варшави Моніки Бойт.

За її словами, цього року у Варшаві не буде новорічної вечірки. Бойт зауважила, що це вже стало “традицією”, оскільки минулого року новорічна ніч також пройшла без святкувань через пандемію коронавірусу.

“У нас енергетична криза, тому скорочення наших витрат перш за все пов’язано з веселощами. Ми зараз не можемо дозволити собі такі витрати, тому новорічні свята доводиться святкувати самостійно”, – сказала вона.

Окрім цього, додала Бойт, важкою також є загальна атмосфера, адже в сусідній Україні триває жорстка та кривава війна, у якій щоденно гинуть люди, мирні жителі.

“Тому це не той клімат, який допоміг би в організації таких особливих, радісних заходів”, – наголосила вона.

Крім цього Моніка Бйот закликала варшавців не запускати феєрверки під час свят.

“Звичайно, під час заходів, які ви без сумніву будете організовувати, ми наполегливо закликаємо, як і кожного року, не запускати феєрверки. Не тільки в новорічну ніч, але й у дні перед нею”, – додала вона.

За її словами, перш за все звуки вибухів є великим стресом для тварин, однак цьогоріч такі звуки можуть викликати неприємні асоціації в українців, які приїхали до Варшави. За словами Бойт, на даний час у столиці Польщі перебуває близько 100 000 українців.