В університетському клінічному центрі Варшавського медичного університету порушили порядок вакцинації, внісши до переліку зірок та політиків. Вони отримали вакцину замість медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський, передає польський телеканал TVN24.

27 грудня у Польщі, як і у всьому ЄС, розпочалася вакцинація населення проти коронавірусу. На першій стадії за планом мали вакцинувати так звану “нульову групу” — медичних працівників.

Утім спливла інформація про те, що вакцину отримали деякі люди, які до цієї групи не входять. Серед них були деякі зірки та політики, зокрема, колишній прем’єр-міністр, а нині євродепутат Лешек Міллер.

За словами Недзельського, це сталося через навмисне порушення правил програми вакцинації в університетському клінічному центрі Варшавського медичного університету. Такими є перші висновки інспекції, розпочатої цього понеділка.

Люди, які отримали щеплення поза чергою, були зареєстровані як немедичний персонал, що працює в лікарні, каже міністр. Вакцинації цих людей була підготовлена завчасно, однак поки незрозуміло, хто саме змінив перелік. Наразі припускають, що працівники вишу непричетні.

Стосовно реакції самого університету, міністр повідомив, що керівництво вишу весь час змінює свої свідчення про те, що сталося.

“На початку ми спостерігали за ставленням ректора, професора Збігнева Гаціонга, який повідомив нам, що нічого не знає про те, це відбувається в одній з компаній, яка, звісно, ​​ належить медичному університету. Зараз ми бачимо публікації у ЗМІ та фотографії, а також заяви, наприклад, Крістіни Янді (польська акторка — ред.), яка заявила, що ректор чудово знав про всю процедуру”, — зазначив Недзельський.

Загалом університет має вакцинувати 10 тисяч осіб і зміна порядку вакцинації може наражати на небезпеку широке коло осіб, які її потребують.

Виявлені порушення можуть стати підставою для накладання на університет штрафу на суму від 250 тисяч злотих (близько 68 тисяч доларів).

“Це мінімальне покарання, на яке може розраховувати університетський клінічний центр Варшавського медичного університету у разі порушення правил Національної програми імунізації”, — сказав він.

Міністр зазначив, що офіційних інструментів, аби притягнути до відповідальності осіб, які були вакциновані поза чергою, немає. Але він звернув увагу на те, що декому з вакцинованих не за чергою вистачило мужності зізнатися “з покаянням та смиренням”.