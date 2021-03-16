Ватикан заборонив священникам благословляти одностатеві шлюби

У понеділок, 15 березня, Ватикан заявив, що католицька церква не благословлятиме одностатеві шлюби.

Про це йдеться у заяві вищої доктринальної служби Ватикану, Конгрегації доктрини віри.

Конгрегація доктрини віри наголошує, що у церкви немає влади благословляти одностатеві союзи, тому такі благословення не можуть “вважатися законними”.

Наголошується, що католицька церква підтримує лише шлюби між чоловіком та жінкою. Позиція Ватикану була оприлюднена на численні запити представників медіа.

У заяві пояснюється, що церква благословляє гомосексуальних людей, але не їхні союзи, які “не є частиною Божого плану”. Однак Ватикан закликає ставитися до гомосексуалів з повагою і розумінням.

“Рішення про незаконність благословення одностатевих союзів є не формою дискримінації, а лише нагадуванням про природу таїнства шлюбу, як його розуміє церква”, – йдеться у заяві.

Зазначається, що ця позиція схвалена Папою Римським Франциском.