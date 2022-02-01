Про це повідомляє пресслужба ОП.
Зустріч політиків відбулася у Маріїнському палаці о 17:13. На початку Джонсон сказав Зеленському, що Україна “має вигляд сильної”.
“Я думаю, що Київ має добрий вигляд, він має фантастичний вигляд, він має вигляд сильного. Серйозно”, – зазначив британський прем’єр.
Українсько-британські переговори тривали декілька годин. У підсумку, за словами Володимира Зеленського, Велика Британія надалі підтримуватиме суверенітет України, зокрема і в межах Кримської платформи.
“Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Тут моя думка відома: слово “стримування” доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краща за реанімацію. Це доводить і недавнє рішення британського уряду про розроблення закону, який посилить і розширить санкції за агресію проти України”, – зазначив Зеленський.
Також президент України подякував уряду Великї Британії за те, що він виділяє Україні майже 2 мільярди фунтів на втілення спільних проєктів. Своєю чергою, Джонсон заявив, що Велика Британія спільно з рештою країн запровадить санкції, “у ту саму хвилину, коли нога російського солдата наважиться ступити на Українську територію”.
“Останніми днями я провів бесіди з керівниками США, Франції, Італії, генсеком НАТО. І ми всі єдині в оцінці важливості підтримки права України на самовизначення. Як друг і партнер Велика Британія завжди підтримуватиме здійснення цього права. Зараз важливо, щоб Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії”, – додав Джонсон.
- Нагадаємо, уряд Великої Британії має досить жорстку позицію щодо Російської Федерації. Днями прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон звинуватив Москву у намаганні повалити український уряд. Політик пообіцяв відповідну реакцію на дії Кремля та навіть пригрозив ввести санкції проти союзників президента РФ Володимира Путіна – олігархів.
- Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час спілкування Блінкен наголосив на готовності продовжити перемовини щодо “гарантій безпеки” та знову закликав Кремль до відведення військ від України.