Про це повідомляє пресслужба ОП.

Зустріч політиків відбулася у Маріїнському палаці о 17:13. На початку Джонсон сказав Зеленському, що Україна “має вигляд сильної”.

“Я думаю, що Київ має добрий вигляд, він має фантастичний вигляд, він має вигляд сильного. Серйозно”, – зазначив британський прем’єр.

Українсько-британські переговори тривали декілька годин. У підсумку, за словами Володимира Зеленського, Велика Британія надалі підтримуватиме суверенітет України, зокрема і в межах Кримської платформи.

“Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Тут моя думка відома: слово “стримування” доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краща за реанімацію. Це доводить і недавнє рішення британського уряду про розроблення закону, який посилить і розширить санкції за агресію проти України”, – зазначив Зеленський.

Також президент України подякував уряду Великї Британії за те, що він виділяє Україні майже 2 мільярди фунтів на втілення спільних проєктів. Своєю чергою, Джонсон заявив, що Велика Британія спільно з рештою країн запровадить санкції, “у ту саму хвилину, коли нога російського солдата наважиться ступити на Українську територію”.