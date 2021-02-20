Печерський районний суд Києва відправив під арешт водія автомобіля Hyundai, який підозрюється у нанесенні смертельних ударів пішоходові у центрі столиці.

Про це поінформували у пресслужбі столичної прокуратури.

Чоловікові обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (без внесення застави).

Як відомо, 19 лютого на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі Києва відбувся спонтанний конфлікт між пішоходом, який переходив проїжджу частину у дозволеному місці, та водієм автомобіля Hyundai, який проїжджав вулицею.

За даними прокуратури, унаслідок конфлікту водій “вибіг з автомобіля та наніс пішоходу кілька ударів в область голови, від яких останній впав на бруківку та в подальшому помер на місці події”.

Водія Hyundai, громадянина Азербайджану, 1992 року народження, невдовзі затримали правоохоронці. Відомо, що він має посвідку на проживання в Україні.

Померлий пішоход – киянин, 1969 року народження.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (“Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або таке, що спричинило смерть потерпілого”). За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.