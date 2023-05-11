Співробітники Музею природознавства в Лондоні назвали два види метеликів, які нещодавно відкрили, на честь персонажа Саурона з всесвітньо відомої трилогії Джона Толкіна "Володар перснів".

Про це повідомило The Guardian.

Комахи отримала назву через забарвлення. Вчені надали назви Saurona triangular та Saurona aurigera на честь Саурона – лиходія та правителя Мордору.

Науковці зазначили, що два види комах нині перебувають на межі зникнення.

“Ці метелики перебувають на межі зникнення через втрату середовища існування, тому нам потрібно ідентифікувати та вивчати ці види, перш ніж вони остаточно зникнуть”, – зауважила співробітниця музею Бланка Уертас.

Метеликів вирішили назвати на честь героя трилогії, не тільки через те, що вони мають чорні цятки на помаранчево-жовтих крильцях, які нагадують Око Саурона, а й аби привернути увагу до комах.

Дослідженням Saurona triangular та Saurona aurigera займається група з 30 учених з усього світу. Науковці прагнуть зберегти їх від вимирання через знищення середовища існування, а саме швидку зміну клімату та пестициди.