Про це повідомляє Business Insider.

Фахівці проаналізували вплив хіта Мераї Кері “All I Want for Christmas is You” і Майкла Бублей “It’s Beginning To Look a Lot Like Christmas” і з’ясували, що при першому прослуховуванні вони піднімають настрій, проте потім провокують нудьгу і роздратування.

Видання зазначає, що новорічні композиції відновлюють спогади про стрес, з якими люди стикаються в період свят, наприклад зростання фінансових витрат.

Крім того, журналісти наводять дані про те, що такі пісні сприяють перенасиченню мозку інформацією. Фахівці також додають, що різдвяні пісні, які грають на тлі, заважають концентрації і зосередження на чомусь іншому.