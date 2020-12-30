Уже завтра українці зустрічатимуть Новий 2021-й рік. Незважаючи на епідемію коронавірусу і пов'язані з нею карантинні обмеження, в Києві є низка локацій, які можна відвідати на свята.

#Букви розповідають, куди можна сходити в столиці і весело провести час з рідними або друзями, дотримуючись карантинних обмежень.

Як відомо, через ситуацію з коронавірусом під час новорічних і різдвяних свят концерти, різні шоу-програми та фуд-корти в Києві не передбачені.

Однак у столиці розробили новорічний маршрут довжиною 8 км. Він включає 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк “Володимирська гірка”, Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

На маршруті розміщені світлові арт-інсталяції, фотозони, атракціони, гірки, катки і топу подібне. По дорозі можна придбати сувеніри та випити гарячого чаю або кави.

Софійська площа

На Софійській площі знаходиться головна новорічна ялинка України.

Цього року вона штучна, а її висота становить 31 метр.

Темою локації є “Казковий ліс”. У зв’язку з цим ялинку прикрасили великими тематичними іграшками – грибами (мухоморами), жолудями, шишками, фігурами тварин (сови, білки, зайці). Крім того, ялинку прикрасили гірляндами.

Біля ялинки розташовані герої – жителі казкового лісу.

Спочатку замість зірки верхівку ялинки увінчав капелюх, що спровокувало суперечливі реакції українців. Згодом капелюх все ж замінили різдвяною зіркою. Сам “чарівний капелюх” розмістили в святковій зоні біля ялинки.

На площі розміщені будиночки з сувенірами, гарячими напоями та солодощами, а також карусель, атракціон і чарівний експрес для найменших гостей.

Арка дружби народів

Тут знаходиться головна ялинка Києва.

На майданчику встановили кіоски з гарячими напоями та святковими частуваннями. Крім того, тут є каток, а також гірка для дітей і дорослих.

Скляний пішохідно-велосипедний міст біля Арки перетворили на казковий тунель, освітлений численними вогнями гірлянд.

Контрактова площа

Тут знаходиться центральна ялинка Подолу. Її прикрасили тарілочками з петриківським розписом, яблуками і горіхами.

Тут же розміщені будиночки з гарячими напоями, сувенірами і смакотою, а також каток. Традиційно працює колесо огляду.

Володимирська гірка

Тут облаштували казкову локацію: поле з ліхтариками, фотозону з величезними кульбабами і магічними сніжинками.

Вона стане чудовим місцем для незабутніх новорічних фото.

Варто зазначити, що офіційне святкування Нового року на Софійській і Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів триватиме до 19 січня (за умови дотримання всіх карантинних заходів).

Крім того, в Києві є і кілька інших локацій, які можна відвідати під час свят.

Святкове містечко біля Офісу президента

Біля будівлі Офісу президента України на вулиці Банковій встановили живу новорічну ялинку, яку прикрасили різноманітними кулями, шишками, гірляндами та іншими іграшками.

У святковій зоні також є велика карусель, безкоштовна ковзанка, будиночки з глінтвейном і смаколиками, святкові фотозони.

Святкове містечко “Миколай приймає друзів” працюватиме весь період новорічних свят з 10:00 до 21:00 без вихідних.

Локація біля Палацу “Україна”

Тут організували “Містечко зимових розваг” з тюбінг-гіркою (яка позиціонується як найвища в місті), великою ковзанкою, фуд-зоною, ялинкою.

На різдвяному ярмарку можна придбати “теплі і затишні аксесуари з фірмовим візерунком”.

Час роботи містечка: щодня з 11:00 до 22:00.

“Зимова країна” на ВДНГ

Тут уже який рік поспіль організували тематичний парк розваг “Зимова країна”.

На території знаходяться кіоски з глінтвейном і смакотою, ялинки, ковзанка, тюбінг-гірки, атракціони, різдвяний ярмарок сувенірів, експозиція “Динозаври морських глибин”, фуд-корти і резиденція Санти.

Також тут розташована “Різдвяна Фабрика Мрій” – локація, на якій можна познайомитися з процесом виготовлення скляних ялинкових прикрас.

Новорічна ніч у “Зимовій країні” розпочнеться 31 грудня о 22:00 і триватиме до четвертої ранку 1 січня. У програмі – виступи гуртів, ді-джей-сет, святкові конкурси та розіграші.