Джерело: пресреліз Лабораторії реактивного руху NASA (JPL).

Для виявлення фосфору використовували дані, зібрані місією Cassini від NASA. За словами Френка Постберга, планетолога з Вільного університету Берліна (Німеччина), який керував цим дослідженням, раніше вчені дізналися, що океан Енцелада багатий різними органічними компонентами.

“Але тепер цей новий результат показує чітку хімічну ознаку значної кількості солей фосфору всередині крижаних частинок, випущених у космос потоками із маленького супутника (Сатурна – ред.)”, — сказав керівник дослідження.

Це перший випадок, коли цей важливий елемент був виявлений в океані за межами Землі. Ця хімічна речовина найменш поширена з незамінних елементів, необхідних для біологічних процесів, зокрема для ДНК, яка утворює хромосоми та несе генетичну інформацію.

Ще фосфор присутній у кістках ссавців, клітинних мембранах і планктоні, що мешкають в океані. Він є основною частиною молекул, що несуть енергію, присутніх у всьому живому на Землі.