Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство The Guadian.

Вчені заявили, що новий варіант COVID із “надзвичайно великою кількістю” мутацій може викликати подальші хвилі захворювань, ухиляючись від захисту організму. Він міг так мутувати після потрапляння в організм ВІЛ-інфікованої людини.

І хоч було зафіксовано 10 випадків інфікування цим варіантом вірусу, він викликав серйозне занепокоєння серед деяких вчених, оскільки ряд мутацій може допомогти вірусу уникнути імунітету.

Варіант був вперше помічений у Ботсвані, де зараз секвеновано три випадки. Ще шість були підтверджені в Південній Африці, і один у Гонконзі у мандрівника, який повертався з Південної Африки.

Доктор Том Пікок є одним з основних дослідників цієї мутації. Він опублікував дослідження щодо цього, зазначивши, що “неймовірно велика кількість спайкових мутацій свідчить про те, що це може викликати справжнє занепокоєння”. Він зазначив, що це “дуже, дуже потрібно стежити за цим жахливим варіантом вірусу”, але додав, що це може виявитися “дивним підтипом”, який не є дуже заразним.

Вчені будуть спостерігати за новим варіантом, щоб виявити будь-які ознаки того, що він набирає обертів і поширюється все більше. Деякі вірусологи в Південній Африці вже занепокоєні, особливо з огляду на нещодавній спалах інфікування цим вірусом у Гаутенге, міському районі, що містить Преторію та Йоганнесбург.

Раві Гупта, професор клінічної мікробіології Кембридзького університету, сказав, що згідно з лабораторними дослідженнями, деякі мутації на B.1.1.529 підвищують інфекційність і зменшують розпізнавання антитіл. “Це, безумовно, виглядає серйозною загрозою”, – сказав він. “Однак ключовою властивістю вірусу, яка досі не відома нам, є його заразність, оскільки саме це, здається, в першу чергу призвело до розвитку варіанту Delta. Імунна втеча — це лише частина картини того, що може статися”.