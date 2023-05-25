За допомогою ультрафіолетового світла дослідникам вдалося знайти стару версію розділу Біблії, яка була прихована під іншою частиною тексту упродовж понад 1500 років.

Джерело: Business Insider.

Про відкриття, знайдене в рукописі, що зберігається у бібліотеці Ватикану, повідомив Григорій Кессель, історик з Австрійської академії наук.

За його словами, у ході експерименту він використовував ультрафіолетове світло, яке дозволило побачити попередній текст під трьома шарами слів, написаних на палімпсесті – типі стародавнього рукопису, на якому люди писали поверх інших слів, залишаючи при цьому сліди оригінального написання.

Як пояснили у виданні, палімпсести використовували в давнину через нестачу пергаменту. Слова продовжували писати до тих пір, поки кілька шарів не покриють приховані слова під ним.

Текст, знайдений Кесселем, є невідомою версією глави 12 у Книзі Матвія, яка спочатку була частиною старосирійських перекладів Біблії приблизно 1500 років тому. Рукопис відкриває вченим новий спосіб розуміння ранніх етапів текстової еволюції Біблії, водночас демонструючи певні відмінності від сучасних перекладів тексту.

Наголошено, що це єдиний відомий уривок четвертого рукопису, який підтверджує наявність давньосирійської версії.

У знайденій сторінці містяться розділи від 11 до 12 від Матвія, які мають більше деталей, ніж сучасний стандартний варіант тексту Євангелія.

У той час, як у грецькому оригіналі Євангелія від Матвія, розділ 12, вірш 1, мовиться: “Коли проходив Ісус у суботу засіяними полями; учні ж Його підхопили і почали зривати колосся і їсти…”, у сирійському перекладі зазначається: “[…] почали зривати колосся, терти їх руками і їсти”.