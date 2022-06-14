Харків'янка та чемпіонка з фітнесу Тетяна Коряк у своєму блозі розповіла, що її доньку вдарила вихователька в ужгородському дитячому садку "Happy English". Керівництво закладу спростовує звинувачення. Водночас мати дитини звернулася до поліції.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

У своєму блозі вона показала фото синців, які нагадують форму пальців дорослої руки, які залишились на спині її дочки, Аміни.

Блогерка сказала, що вирішила піддати розголосу цю ситуацію, бо її обурила бездіяльність директора “Happy English”, адже виховательку не звільнили, а у тому, що сталося звинуватили дитину.

“Ми були півтора місяця під обстрілами, приїхали в Ужгород, щоб знайти спокій, затишок, а сталося таке“, – наголосила Тетяна Коряк. За словами матері, донька вибігла в сльозах з дитячого садка, сказавши, що її штовхнула вихователька. Проте, під час розмови вихователька все заперечувала.

Пізніше Тетяна побачила на спині дитини синець та звернулася в поліцію. Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за статтею “легкі тілесні ушкодження”. Також слідчі проводять судово-медичну експертизу.

“Попросила дочку, щоб та пальцем показала хто. Директор садочка не зреагував. Натомість дочка вже третю добу не спить, вночі прокидається і кричить від істерик. На нервах захворіла, скаржиться на болі в спині. Дали ліки, щоб не було болю і швидше минув синець та забій”, – зауважила блогерка.

Після публікації історії в сторіс Instagram, відгукнулися й інші матері, які розповіли про жорстоке поводження з дітьми в закладі. Переселенка з Чернігова написала Тетяні, що її дитина також приходить з дитсадка із синцями. Інша жінка заявила, що в дитсадку постійно страждають діти.

У відповідь на звинувачення директор закладу в коментарі ТСН спростував побиття дитини. Він зазначив, що дівчинка часто поводиться зухвало, як у ставленні до інших вихованців дитсадка, так і до вихователів – вона може вдарити інших дітей, нецензурно вилаяти вихователів.

Власник дитсадка наголосив, що він звертатиметься до правоохоронців через наклеп та до органів опіки з проханням перевірити, чи виховується дитина у належних умовах. За словами чоловіка, в інших батьків немає претензій до роботи працівників дитячого садка.

“Я міг би піти на поступки та звільнити помічницю вихователя, яку ця блогерка звинуватила у побитті. Але я вислухав її позицію та інших очевидців того, що сталось. Ніхто дитину не бив. Помічниця виховательки просто взяла дівчинку за руку та посадила дитину. Мені немає сенсу виправдовувати когось, але я хочу, щоб усе було по-справедливому”, — сказав він.