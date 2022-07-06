Відвертими фейками «Первый канал» не займається — Овсяннікова розповіла, чим займалася на пропагандистському каналі

Колишня редакторка російського "Первого канала" Марина Овсяннікова попри свої попередні заяви сказала, що пропагандистський канал "відвертими фейками не займається", а також наголосила, сама виконувала лише "технічну роботу".

Про це вона повідомила в інтерв’ю ютуб-каналу “Ходорковский Live”.

Вона згадала російський фейк про “розп’ятого хлопчика”, який з’явився на початку агресії РФ проти України. За її словами, він виник через “людський фактор”. Тоді Овсяннікова, за її словами, була у відпустці.

“Відвертими фейками “Первый канал” не займається, які на колінках ліплять. Просто журналіст, який записав інтерв’ю, не перевірив його та видав в етер”, – сказала вона, посилаючись на пояснення, які отримала від колишніх колег.

Також Марина висловила думку, що “Первый канал” не настільки пропагандистський як RT, адже 50% доходів заробляє самостійно: “А RT – це канал, на який витрачається багато бюджетних коштів, набагато більше, ніж на “Первый канал” – і відповідно він більш одіозний пропагандистський монстр”.

Водночас через це її ставлення до RT вона мала конфлікти з колишнім чоловіком, який працює на цьому каналі. Попри її звинувачення в роботі на пропаганду та за підтримку війни, Овсяннікова зауважила: “Чесно кажучи, завжди вважала його порядною людиною”.

Згодом колишня редакторка ствердила, що завжди мала ліберальні погляди, слухала “Ходорковського й Навального”, а “Первый канал” та RT загалом “ідеологічні близнюки”.