російсько-українська війна
13:43 Відвертими фейками «Первый канал» не займається — Овсяннікова розповіла, чим займалася на пропагандистському каналі
13:40 Медведєв назвав «абсурдною» ідею створення трибуналу для розслідування злочинів РФ, акцентувавши на ядерному потенціалі Росії
13:19 Через масове пияцтво росіян у Запорізькій області окупанти хочуть заборонити продаж алкоголю — розвідка
13:09 Російські окупанти обстріляли ракетами Торецьк у Донецькій області
13:03 Загроза дотриманню конституційних прав: омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував норму про обмежене пересування військовозобов’язаних
12:33 Повне відновлення Маріуполя коштуватиме більш ніж 14 мільярдів доларів — мер
12:27 Росія тимчасово зупинила транзит нафти з Казахстану до Європи
12:22 Обстріли Харківщини: за добу окупанти вбили одну людину та поранили трьох осіб, серед яких – дитина
11:55 У заступника голови Харківської облради знайшли російський паспорт – ДБР
11:45 У Великій Британії українські військові розпочинають навчання
11:36 Окупанти не вийшли на адмінкордон Луганщини: у декількох селах області точаться важкі бої – Гайдай
11:12 «Лежав у басейні з простріленою головою»: У Росії загинув четвертий топменеджер пов’язаний із «Газпромом»
10:54 Держсекретар США зустрінеться з главою МЗС Китаю, щоб обговорити реакцію КНР на повномасштабне вторгнення РФ в Україну – CNN
10:22 «Військові біологічні розробки мають бути зупинені»: У держдумі РФ вимагають від США компенсації за COVID-19
10:17 «ПриватБанк» попередив клієнтів про встановлення ринкового курсу валютообміну для безготівкових операцій
09:37 Втрати ворога: українські військові ліквідували 36 500 солдатів РФ
08:59 Окупанти захопили два іноземні судна у Маріуполі – Reuters
08:50 346 дітей загинули внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України
08:37 Дніпропетровщина: Росіяни знову завдали удару по Криворізькому району
07:33 6 липня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:25 Температутра на заході трохи знизиться, у решті областей – спека: прогноз погоди на 6 липня
00:34 Танець з Путіним та посада у компанії «Роснефть»: ексглава МЗС Австрії Кнайсль втекла з країни «через погрози»

05 липня

23:53 РФ погрожує Норвегії територіальними претензіями у Баренцевому морі
23:12 Глава МАГАТЕ заявив про зростання ризику НП на Запорізькій АЕС
21:59 Петиція про заборону очного навчання до завершення війни набрала необхідну кількість голосів
21:58 У тимчасово окупованому Криму російські окупанти затвердили положення про мобілізацію
20:59 Пояснення Генштабу: для виїзду військовозобов’язаних за межі області необхідно мати дозвіл від ТЦК та СП
20:37 Євро стрімко знижується до мінімуму за останні 20 років і наближається до рівня долара – The New York Times
20:23 В Україні мають намір цифровізувати військовий облік – Мотузяник
19:54 Військове командування не надавало вказівок перешкоджати переміщенню осіб — Залужний

Відвертими фейками «Первый канал» не займається — Овсяннікова розповіла, чим займалася на пропагандистському каналі

Колишня редакторка російського "Первого канала" Марина Овсяннікова попри свої попередні заяви сказала, що пропагандистський канал "відвертими фейками не займається", а також наголосила, сама виконувала лише "технічну роботу". 

Середа, 6 липня 2022, 13:43
Підтримати

Про це вона повідомила в інтерв’ю ютуб-каналу “Ходорковский Live”.

Вона згадала російський фейк про “розп’ятого хлопчика”, який з’явився на початку агресії РФ проти України. За її словами, він виник через “людський фактор”. Тоді Овсяннікова, за її словами, була у відпустці.

“Відвертими фейками “Первый канал” не займається, які на колінках ліплять. Просто журналіст, який записав інтерв’ю, не перевірив його та видав в етер”, – сказала вона, посилаючись на пояснення, які отримала від колишніх колег.

Також Марина висловила думку, що “Первый канал” не настільки пропагандистський як RT, адже 50% доходів заробляє самостійно: “А RT – це канал, на який витрачається багато бюджетних коштів, набагато більше, ніж на “Первый канал” – і відповідно він більш одіозний пропагандистський монстр”.

Водночас через це її ставлення до RT вона мала конфлікти з колишнім чоловіком, який працює на цьому каналі. Попри її звинувачення в роботі на пропаганду та за підтримку війни, Овсяннікова зауважила: “Чесно кажучи, завжди вважала його порядною людиною”.

Згодом колишня редакторка ствердила, що завжди мала ліберальні погляди, слухала “Ходорковського й Навального”, а “Первый канал” та RT загалом “ідеологічні близнюки”.

Теги: RT, війна, "Первый канал", інтерв’ю, Марина Овсяннікова, пропаганда рф, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook