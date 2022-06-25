У суботу, 25 червня, в українській столиці розпочався традиційний велопробіг у межах Київського велодня. Однак цьогоріч формат велопробігу не зовсім звичайний.Побували на ньому і фотокореспондент #Букв.

Про це повідомляють #Букви.

За інформацією організаторів, у минулі роки велодень проходив таким чином: у встановленому місці збираються охочу взяти участь у велопробігу, близько години спілкуються, а далі разом їдуть за певним маршрутом.

Однак цього року все зовсім по-іншому. Враховуючи повномасштабну російську-українську війну, організатори вирішили об’єднати велодень з допомогою для української армії: зборами коштів на тактичну медицину – необхідних засобів, які рятують життя при пораненні.

Учасникам велопробігу потрібно приїхати на Софійську площу, де встановлено намет для збору коштів та задонатити будь-яку суму. У подарунок вони отримають стрічку з квітами українського стяга або аптечку. Однак для того, аби отримати аптечку потрібно задонатити не менше 500 гривень.





























Велодень у режимі онлайн: в Києві триває патріотичний велопробіг, де збирають кошти на закупівлю медпрепаратів для ЗСУ // 15 фото

Загалом організатори сподіваються зібрати не менше 750 000 гривень.

Після цього велосипедист самостійно їде за обраним маршрутом. Далі потрібно зробити фото та запостити його у соцмережі з хештегом #ПоїхалиДопоможемо.

Організатори наголошують, що приєднатись до Київського велодня можуть усі бажаючі з будь-якого кутка планети. Для цього необхідно проїхати з українською символікою велосипедом (бажано не менше 10 км), зробити фото з хештегом #ПоїхалиДопоможемо та переказати будь-яку суму коштів на рахунок.

Переказати кошти можна або на закупівлю тактичної медицини, або на інший рахунок, який відкрито для збору коштів на реабілітацію українського воїна Олексія Чуденкова.

Патріотичний велопробіг триватиме 25 червня з 10:00 до 18:30.