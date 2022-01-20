Біля узбережжя Таїті вчені виявили величезний риф, що охоплює корали у формі троянди. За словами експертів, це відкриття доводить, що люди все ще мало знають про світовий океан.

Про це повідомляє американське видання Washington Post.

Великий і красивий кораловий риф має первозданний стан без ознак впливу кліматичної кризи. Коралову колонію у французькій Полінезії було виявлено ще у листопаді 2021 року, але дослідники повідомили про це тільки зараз. Представники наукової місії під егідою ЮНЕСКО пояснили, що риф завдовжки понад три кілометри розташований на глибині до 70 метрів. Це — так звана сутінкова зона під товщею води, де ще достатньо світла для життя, але океан вже перетворюється на темну прірву.

За даними ЮНЕСКО, на мапи нанесено близько 20% океанського дна. І до відкриття рифу біля узбережжя Таїті вважалося, що більшість відомих коралових екосистем планети міститься на глибині лише 25 метрів. Однак полінезійська коралова колонія розташувалася глибше та отримує достатньо сонячного світла для зростання та розмноження. Вчені планують докладніше вивчити риф, щоб дізнатися, як він уникнув впливу глобального потепління. Науковці сподіваються, що це допоможе розкрити секрет порятунку рифів, які наразі під загрозою зникнення.

Потепління океанів, спричинене кліматичною кризою, призвело до повного знебарвлення коралів. У 2021 році вчені виявили, що глобальна чисельність живих коралів скоротилася вдвоє з 1950 року через зміну клімату, надмірний вилов риби та забруднення навколишнього середовища. Експерти прогнозують, що у найближчі 20 років зникне 70-90% усіх живих коралів. У цьому рифи мають вирішальне значення біорізноманіття Землі. Вони є важливим джерелом їжі, а також місцем існування для широкого спектра морських організмів.