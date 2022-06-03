Велика Британія випереджає лише одну із 28 європейських країн за кількістю прийнятих нею внутрішньо переміщених українців на душу населення.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

За інформацією Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), із початку повномасштабного вторгнення РФ з України до європейських країн виїхало сім мільйонів громадян.

Водночас Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомляє, що, станом на 29 травня, кількість вимушено переміщених осіб у Сполученому Королівстві становить 65 700. Це еквівалентно близько 10 біженцям на 10 000 населення.

Для порівняння, на 11 травня до Німеччини прибули 720 000 українців, що еквівалентно 87 особам на 10 000 населення.

До Франції станом на 25 травня прибуло трохи більше 57 500 українців, що еквівалентно 9 особам на 10 000 населення. Це єдина європейська країна, яку випередила Велика Британія.

Зауважується, що деякі набагато менші за населенням країни, зокрема, Австрія, Чехія та Болгарія, прийняли набагато більше вимушено переміщених українців. Так, Болгарія має показник у 423 особи на 10 000 населення.

До Польщі, Румунії та Угорщини разом прибули 5 млн українців. У Польщі фіксується показник у 957 осіб на 10 000 населення.