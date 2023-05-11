Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Велика Британія передала Україні декілька крилатих ракет Storm Shadow, що дало змогу ЗСУ завдавати удари великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу, повідомили кілька західних високопосадовців.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності з прихованими можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яку, зазвичай, запускають з повітря. Дальність її пострілу – понад 250 км, що трохи менше за американські ракети ATACMS, які Україна давно просила.

Важливо те, що Storm Shadow має достатній радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по тимчасово окупованій Росією території на сході України.

Західний посадовець повідомив CNN, що Велика Британія отримала запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовуватися лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Офіційні особи Великої Британії часто робили публічні заяви, в яких називали Крим суверенною територією України, називаючи його “незаконно анексованим”.

“Ракета по-справжньому змінює гру з точки зору дальності і дає Україні можливості, про які вона просила від початку повномасштабної війни”, – сказав американський військовий посадовець.

Розгортання ракет відбувається в той час, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ, щоб повернути тимчасово окуповані Росією території на сході та півдні країни.

Це не перший випадок, коли Велика Британія пішла далі за США щодо зброї, яку вона готова надіслати Україні. Лондон став першим союзником, який оголосив, що надсилає сучасні західні танки в Україну у січні, пообіцявши постачити 14 танків Challenge 2, перш ніж США оголосили невдовзі після цього, що нададуть танки M-1 Abrams.

Раніше цього року британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія розглядає можливість надсилання озброєння великої дальності.

А раніше цього місяця британський уряд опублікував оголошення про закупівлю через Міжнародний фонд для України. У повідомленні мовиться, що Велика Британія запрошує висловити зацікавленість у купівлі ракет “дальнього удару” до 4 травня, а з потенційними постачальниками зв’яжуться через місяць. У повідомленні йдеться про “ракети з дальністю 100-300 км; з наземним, морським або повітряним запуском та вантажопідйомністю 20-490 кг”.

Відповідно до даних MBDA Missile Systems, європейської компанії, яка виробляє ракети, Storm Shadow – це “зброя глибокого удару”, здатна “експлуатуватися вдень і вночі за будь-якої погоди”, яка має передову навігаційну систему для забезпечення точності.

“Після запуску ракета опускається на висоту місцевості, щоб уникнути виявлення. Після наближення до цілі її бортовий інфрачервоний механізм самонаведення звіряє зображення цілі зі збереженим зображенням, щоб забезпечити точний удар і мінімальні побічні збитки”, – йдеться на сайті MBDA.