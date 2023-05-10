За інформацією ЗМІ адміністрація президента США Джо Байдена "зітхнула з полегшенням", коли стало відомо, що Велика Британія має намір надати Україні далекобійні ракети, оскільки тепер Сполученим Штатам не доведеться передавати ATACMS.

Про це повідомляє Politico.

Напередодні The Washington Post повідомив, що Велика Британія має намір передати Україні далекобійні ракети, які можуть вражати цілі на відстані 300 км. Це така ж дальність, як і в американських ATACMS, які Білий дім відмовляється надати Україні.

Ймовірність того, що Велика Британія надасть Україні таке озброєння змусила адміністрацію Джо Байдена “зітхнути з полегшенням”, повідомили декілька американських посадовців на умовах анонімності.

За їхніми словами, у Білому домі сподіваються, що такий крок Великої Британії змусить замовкнути осіб, які критикують Байдена через його відмову надати Україні ATACMS.

Офіційних осіб США також запитали, чи може Білий дім змінити свою позицію щодо ATACMS, якщо Велика Британія першою спорядить Україні далекобійні ракети, однак посадовці наголосили, що політика Сполучених Штатів щодо далекобійних ракет не змінилась. Натомість, сказав посадовець, США продовжуватимуть надавати засоби протиповітряної оборони, таких як Patriot, боєприпаси та бронетехніку.

Ще одна особа, знайомі аз ситуацією повідомила, що Велика Британія попередила Україну, що умовою надання далекобійних ракет є зобов’язання не завдавати ударів по території РФ, а виключно по цілях окупантів на тимчасово окупованих територіях.