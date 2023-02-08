Сьогодні, 8 лютого, Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти організацій, що постачають військове обладнання Росії та проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Великої Британії.

Про санкції стало відомо після прибуття президента України Володимира Зеленського до Великої Британії, де він зустрівся з британським прем’єром Ріші Сунаком.

Відтак, нові санкції стосуються шести організацій, які надають військове обладнання, зокрема безпілотники, для збройної агресії РФ проти України, а також вісьмох фізичних осіб та однієї юридичної особи, які пов’язані з фінансовими мережами, що допомагають підтримувати владу так званої “кремлівської еліти”.

В уряді Великої Британії зазначили, що сьогоднішні санкції спрямовані проти організацій, на які покладається армія РФ, щоб підтримувати своє незаконне широкомасштабне вторгнення в Україну.

Відтак, під санкції потрапили такі організації:

CST – виробник російських безпілотників, які використовувалися для знищення української бойової техніки;

“РТ-Комплект” – компанія, яка виробляє запчастини до вертольотів;

“Оборонлогістика” – організовує транспортування та доставлення російської військової техніки;

“Універсалмаш” та “Липецьк”, які виробляють і модифікують гусеничні шасі для зенітно-ракетних комплексів;

“Топаз” – компанія-виробник програмного забезпечення, що займається військовою авіацією.

У повідомленні зазначається, що ці санкції мають викликати дефіцит критично важливих компонентів, які необхідні Росії, і перешкодити розвитку її військового потенціалу на довгі роки.

Під санкції також потрапила компанія Moscoms LLC, що надає ІТ-послуги Компанія виступає сполучною ланкою для російської еліти, надаючи хост-домени багатьом учасникам дестабілізації в Україні. Сюди входить LLCinvest.ru, який пов’язаний з 86 компаніями з путінської мережі загальною вартістю 3,7 мільярда фунтів стерлінгів. Домен “LLCInvest” також використовується організацією, яка володіє яхтою “Шелест”, пов’язаною з Путіним.

До сьогоднішнього пакета санкцій також потрапила група осіб, пов’язана з Путіним через фінансові мережі, серед яких є 5 осіб, пов’язаних з резиденціями президента РФ, включаючи так званий “палац Путіна” вартістю 100 мільярдів рублів. Серед них:

Борис Тітов – уповноважений президента РФ з прав підприємництва;

Микола Єгоров – донедавна заступник голови найбільшого приватного нафтопереробного заводу в Росії;

Сергій Руднов – власник прокремлівського видання Regum;

Світлана Кривоногих – акціонер банку “Росія” і пропагандистської “Національної медіагрупи”;

Віктор Мячин – власник російської компанії з обслуговування та ремонту авіаційної техніки “Аеростарт”.

Олексій Репік – голова правління російської фармацевтичної компанії “Р-Фарм”, яка отримала фінансування від Російського фонду прямих інвестицій. Повідомляється, що Репік чотири рази зустрічався з Путіним за останній рік і володіє реактивним літаком M-FINE, яким користується дочка Путіна;

Євген Школов – колишній помічник президента, заступник голови ради директорів АТ “Системний оператор об’єднаної енергетичної системи”;

Павло Тітов – президент асоціації “Деловая Россия”, яка представляє інтереси підприємців і заснована його батьком, Борисом Тітовим.

В уряді Великої Британії зазначили, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, Сполучене Королівство запровадило санкції проти понад 1 300 фізичних та юридичних осіб, які пов’язані з Росією.