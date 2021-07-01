Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт про спрямування 1 млрд грн на ремонтно-реставраційні роботи пам’яток культурної спадщини.

Про це повідомляють #Букви.

За документ № 5551-2 проголосували 322 нардепи.

Ним вносяться зміни до закону “Про державний бюджет України на 2021 рік”.

Як зазначила авторка законопроєкту, депутатка Євгенія Кравчук (“Слуга народу”), документ № 5551-2 стосується “Великої реставрації” в громадах.

“Тобто “Велику реставрацію” для об’єктів, культурних пам’яток, які перебувають у комунальній власності”, – уточнила Кравчук.

За словами депутатки, впродовж 3-х років програма “Велика реставрація” охопить 150 об’єктів. А “експерти вже відібрали перші 22 з них, керуючись такими критеріями, як знаковість, критичний стан та туристична привабливість”.

Чинне законодавство не дозволяє фінансувати з держбюджету об’єкти та пам’ятки культурної спадщини, що знаходяться у комунальній власності. Проте серед тих, хто подав заявки на президентську програму “Велика реставрація”, багато саме таких.

Тому нардепи вирішили прописати в законі про державний бюджет нову субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію проєктів з реставрації та ремонту пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності. Сума субвенції становитиме 1 млрд гривень.

Тобто пропонується передбачити в законі “Про держбюджет України на 2021 рік” для Міністерства культури нову бюджетну програму “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам’яток культурної спадщини, що перебувають у комунальній власності” на 1 млрд грн.

Ці кошти заберуть із програми “Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення”.

Як відомо, програму “Велика реставрація” ініціював президент Володимир Зеленський. Як зазначали в Офісі президента, у межах цієї програми “планується до 2024 року реставрувати 150 історичних та культурних об’єктів по всій Україні”.

Про реставрацію 150 об’єктів “за три наступні роки” заявляв і сам Зеленський.

Тим часом Міністерство культури та інформаційної політики України визначило 22 проєкти, які будуть реалізовані у 2021 році в рамках проєкту “Велика реставрація”.

У списку є об’єкти Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”, фортеця у місті Хотин, Національний художній музей у Києві, Національний заповідник “Софія Київська”, Шевченківський національний заповідник у Каневі, тощо.