Європейської комісії за демократію через право (Венеціанська комісія) опублікувала Терміновий висновок щодо реформи Конституційного Суду України

Висновок опублікований на сайті комісії.

Венеціанська комісія зазначає, що гучне рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за внесення неправих відомостей або неподання декларацій та обмеження повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції, є “вказівкою на необхідність реформи КСУ”.

Щодо реформування суду комісія надає такі рекомендації:

Парламент має чітко висловити своє бачення переліку питань, які може розглядати КСУ.

КСУ мають зобов’язати вказувати конкретні причини для кожного положення закону, який він вважає неконституційним.

Дисциплінарні питання щодо КСУ мають регулюватися “Законом про Конституційний суд”, а більш детальна інформація має бути вказана у внутрішніх правилах суду.

Відновлення справ у КСУ має відбуватися виключно у разі, якщо було встановлено кримінальну відповідальність суддів у зв’язку з цим рішенням (наприклад, в одержанні хабаря).

Парламентом має бути надане чітке та докладне визначення того, що є “конфліктом інтересів” для судді, наприклад, з виокремленням фінансового конфлікту інтересів, передусім коли він є результатом протоколів НАЗК або розслідування НАБУ.

Рішення про відвід судді та мотивування цього мають бути чітко викладені в основному рішенні Суду, або в окремому публічному процесуальному рішенні чи постанові.

Вимога кворуму має бути зменшеною в тих випадках, коли кворум втрачено судом через відведення суддів.

Парламенту слід розглянути питання про прийняття закону, який деталізує наслідки недотримання суддями Конституційного суду положень закону про відкликання суддів, включаючи публічний дисциплінарний розгляд.

Для відбору кандидатів на посаду судді КСУ має бути створений окремий орган з можливістю залучення міжнародних експертів з прав людини та представників громадянського суспільства для гарантувати моральні та професійні якості кандидатів.

Комісія рекомендує владі призначити суддів на вакантні посади лише після поліпшення системи призначень методом створення відповідного органу.

Для деполітизації складу Конституційного суду за парламентською квотою комісія радить, аби судді обиралися кваліфікованою більшістю.

Новопризначених суддів КСУ пропонують скеровувати на спецпідготовку з тлумачення конституції, зокрема, міжнародну.

Комісія наголошує, що в процесі реформування КСУ суд має бути залучений до консультацій

“В процесі реформування Конституційного суду з останнім слід належним чином проводити консультації щодо усіх аспектів реформи. У світлі конкретної ситуації в Україні Конституційний суд повинен проявляти деяку стриманість, якщо змінені положення будуть оскаржені в суді. Венеціанська комісія готова допомогти в цьому питанні”, — йдеться у висновку комісії.