Про це у Facebook написав юрист та експерт в сфері антикорупційної політики, засновник громадської організації StateWatch Олександр Леменов.

“В умовах погіршення епідемічної ситуації в державі, з метою вжиття заходів щодо запобігання подальшому поширенню серед населення вірусної хвороби, прошу підтримати ініціативу президента України про перерахування для зазначених цілей одноденного заробітку працівників офісу Генерального прокурора. Відомості з підтримки такої ініціативи працівниками не пізніше 1 квітня 2020 надати до департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності”, – йдеться в листі Венедіктової, який направлено заступникам Генпрокурора та керівникам самостійних структурних підрозділів.