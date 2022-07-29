Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.
29 липня Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Штаб координуватиме дії влади, військових, волонтерів.
“Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід – евакуація”, — йдеться в повідомленні.
У такий спосіб, штаб вивезитиме людей з небезпечного місця, шукатиме прихисток для людей, надаватиме допомогу, займатиметься розселенням. До складу штабу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА.
Також у відомстві додали, що переселенців збираються приймати області в центрі та на заході України.
- Нагадаємо, нещодавно віцепрем’єрка Ірина Верещук звернулась до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини та Запоріжжя, закликавши їх якнайшвидше залишати небезпечну територію та виїжджати на контрольовану урядом Україну.
- Також Верещук звернулась до жителів Донеччини з закликом бути готовими евакуюватись у більш безпечні міста.