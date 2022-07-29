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Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук очолила штаб по евакуації мешканців Донецької області.

Субота, 30 липня 2022, 00:59
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Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.

29 липня Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Штаб координуватиме дії влади, військових, волонтерів.

“Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід – евакуація”, — йдеться в повідомленні.

У такий спосіб, штаб вивезитиме людей з небезпечного місця, шукатиме прихисток для людей, надаватиме допомогу, займатиметься розселенням. До складу штабу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА.

Також у відомстві додали, що переселенців збираються приймати області в центрі та на заході України.

Теги: війна, Донецька область, Донеччина, евакуація, Ірина Верещук, окуповані території, російська агресія, російсько-українська війна, тимчасово окуповані території

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