Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донеччини

Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук очолила штаб по евакуації мешканців Донецької області.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.

29 липня Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Штаб координуватиме дії влади, військових, волонтерів.

“Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли – при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід – евакуація”, — йдеться в повідомленні.

У такий спосіб, штаб вивезитиме людей з небезпечного місця, шукатиме прихисток для людей, надаватиме допомогу, займатиметься розселенням. До складу штабу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА.

Також у відомстві додали, що переселенців збираються приймати області в центрі та на заході України.