Ролик вона виклала в TikTok.
Верещук опублікувала нове відео – в жовтому дощовику і з зеленою парасолькою.
Під фрагмент пісні “Аче я зірка ютуб” політик “відрощує” собі руку, щоб захистити від дощу молоду людину.
“У Києві важливий кожен”, – сказано в описі ролика.
@irynavereschukУ Києві важливий кожен😉 ##іринаверещук ##панімер♬ аче я звезда ютуб – Абажаб😈
Нагадаємо, напередодні Верещук заради зйомок “злетіла” в повітря в центрі столиці. Ролик, можливо, передвиборний, знімали на пішохідно-велосипедному мосту в центрі Києва, який також відомий як “скляний міст Кличка”.
Нардепа підвісили на спеціальних тросах над мостом. Вона була одягнена в жовтий плащ, а в руках тримала зелену парасольку.
Схожий ролик в лютому цього року випустила британська вертикально інтегрована енергетична компанія Scottish Power.
- Кандидатка у мери Києва Ірина Верещук пояснила, чому заради фільмування “злетіла” в повітря в центрі столиці.