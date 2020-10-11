Народний депутат і кандидат в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук знялася в ролику, де вона озброївшись парасолькою незвично захищає від дощу хлопця.

Ролик вона виклала в TikTok.

Верещук опублікувала нове відео – в жовтому дощовику і з зеленою парасолькою.

Під фрагмент пісні “Аче я зірка ютуб” політик “відрощує” собі руку, щоб захистити від дощу молоду людину.

“У Києві важливий кожен”, – сказано в описі ролика.

Нагадаємо, напередодні Верещук заради зйомок “злетіла” в повітря в центрі столиці. Ролик, можливо, передвиборний, знімали на пішохідно-велосипедному мосту в центрі Києва, який також відомий як “скляний міст Кличка”.

Нардепа підвісили на спеціальних тросах над мостом. Вона була одягнена в жовтий плащ, а в руках тримала зелену парасольку.

Схожий ролик в лютому цього року випустила британська вертикально інтегрована енергетична компанія Scottish Power.