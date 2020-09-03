Про це вона розповіла у коментарі журналістці “Радіо Свобода”.
Раніше повідомлялося, що Ірина Верещук заради зйомок “злетіла” в повітря в центрі столиці.
“Коли я вперше сьогодні побачила відео з “Мері Поппінс”, схожою на Ірина Верещук, то подумала, що такого просто не може бути і це – якийсь жарт. Але ніт. Кандидатка в мери Києва від “Слуга Народу” не тільки підтвердила “Радіо Свобода”, що на відео – справді вона, і що це – кадр з її майбутнього рекламного ролику, але і розповіла, що у такий спосіб вони з командою хочуть “достукатись до молодих сердець”. До речі, назвати автора такої ідеї Ірина Верещук все ж таки відмовилась”, – написала журналістка Софія Середа на своїй сторінці в соцмережі.
Вона також оприлюднила відео, на якому Верещук підтвердила, що на відео – справді вона.
Окрім того, народний депутат розповіла, що також в ролику знімалася дублер.
Верещук назвала ролик “цілком прийнятним”, “пристойним” і “креативним”.
Ірину Верещук висунули кандидатом у мери Києва за результатами праймеріз “Слуги народу”, які відбулися 16 липня. #Букви розповідали, що відомо про кандидата.
- На початку серпня у Києві з’явилися агітаційні борди нардепа, кандидатки в мери Києва від партії “Слуга народу” Ірини Верещук. Нардеп заявила, що не знає, чи це її агітаційні борди розміщені у столиці.
- Лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пояснив, що агітаційні борди із прізвищем кандидатки, про які вона сама не знала, є “підготовчою частиною” її кампанії.