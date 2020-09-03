Народний депутат від "Слуги народу", кандидат у мери Києва від даної політсили Ірина Верещук пояснила, чому заради зйомок "злетіла" в повітря в центрі столиці.

Про це вона розповіла у коментарі журналістці “Радіо Свобода”.

Раніше повідомлялося, що Ірина Верещук заради зйомок “злетіла” в повітря в центрі столиці.

“Коли я вперше сьогодні побачила відео з “Мері Поппінс”, схожою на Ірина Верещук, то подумала, що такого просто не може бути і це – якийсь жарт. Але ніт. Кандидатка в мери Києва від “Слуга Народу” не тільки підтвердила “Радіо Свобода”, що на відео – справді вона, і що це – кадр з її майбутнього рекламного ролику, але і розповіла, що у такий спосіб вони з командою хочуть “достукатись до молодих сердець”. До речі, назвати автора такої ідеї Ірина Верещук все ж таки відмовилась”, – написала журналістка Софія Середа на своїй сторінці в соцмережі.

Вона також оприлюднила відео, на якому Верещук підтвердила, що на відео – справді вона.

Окрім того, народний депутат розповіла, що також в ролику знімалася дублер.

Верещук назвала ролик “цілком прийнятним”, “пристойним” і “креативним”.

Ірину Верещук висунули кандидатом у мери Києва за результатами праймеріз “Слуги народу”, які відбулися 16 липня. #Букви розповідали, що відомо про кандидата.