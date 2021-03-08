Про це повідомляє американський телеканал NBC.
У понеділок, 8 березня, Верховний суд відхилив апеляційну скаргу Трампа на рішення суду нижчої інстанції, який не визнав наявність порушень порядку обробки бюлетенів в штаті Вісконсин. Суд оголосив про відмову без додаткових коментарів.
Минулого місяця Верховний суд відхилив дві інші скарги Трампа на процедуру підрахунку голосів у Вісконсині і Пенсильванії. Ця була останньою на розгляді.
Перед цим Верховний суд відмовився розглядати позов штату Техас проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину щодо виборчого процесу.
- Як відомо, Дональд Трамп та його союзники неодноразово намагалися оскаржити результати виборів президента США, перемогу на яких здобув демократ Джо Байден.
- 6 січня прихильники Трампа штурмували будівлю Капітолія, завдавши збитків на 30 млн доларів.