Верховний суд США розглянув останній з позовів колишнього президента Дональда Трампа щодо результатів виборів 2020 року.

Про це повідомляє американський телеканал NBC.

У понеділок, 8 березня, Верховний суд відхилив апеляційну скаргу Трампа на рішення суду нижчої інстанції, який не визнав наявність порушень порядку обробки бюлетенів в штаті Вісконсин. Суд оголосив про відмову без додаткових коментарів.

Минулого місяця Верховний суд відхилив дві інші скарги Трампа на процедуру підрахунку голосів у Вісконсині і Пенсильванії. Ця була останньою на розгляді.

Перед цим Верховний суд відмовився розглядати позов штату Техас проти Джорджії, Мічигану, Пенсільванії і Вісконсину щодо виборчого процесу.