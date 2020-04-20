Covid-19 Україна

оновлено 20.04.2020 о 13:01

Всього:

5710(+261)

Хворіють:

5200(+261)

Вилікувались:

359

Померло:

151(+10)

13:29 Леді Гага, Біллі Айліш, Елтон Джон та The Rolling Stones заспівали для лікарів: відео глобального концерту
13:23 Верховний суд Німеччини визнав незаконним обмеження права на протест під час карантину
13:10 У ЗСУ 3 випадки зараження коронавірусом за добу
12:39 Японія на час епідемії COVID-19 запропонувала секс-робітникам фінансову допомогу
12:36 Принц Гаррі та Меган Маркл припиняють співпрацю з чотирма таблоїдами
11:51 Міла Йовович показала, як її доньки билися крашанками
11:45 З'явилися відео пожеж в Житомирській області
11:41 Влада ОАЕ дозволила лікарям не дотримуватися посту Рамадан
11:25 Президент Бразилії вийшов на мітинг проти карантину
11:20 В аеропорту Парижа зустріли український літак “Мрія” з медичним вантажем
10:40 Сім областей не подали дані за добу про тестування на COVID-19
10:34 У МОЗ розповіли, хто частіше вмирав від COVID-19
09:56 Заповнені торгові центри та парки: у Південній Кореї послабили карантин
08:30 У канадській провінції Нова Шотландія злочинець застрелив 16 осіб
08:02 В Австралії кенгуру безтурботно стрибав безлюдною вулицею міста
07:21 Лукашенко про заходи боротьби з COVID-19 у Білорусі: «Не бачу, аби ми в чомусь помилилися»
01:03 Напад на Стерненка: на місці злочину був автомобіль поліцейського
00:18 Джонсона розкритикували через Covid-19: кабмін Британії встав на його захист

19 квітня

23:42 У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка
23:19 МОЗ побоюється спалаху коронавірусу на 5-10 день після Великодня
23:03 За кордоном вилікувалися від коронавірусу 50 українців
22:42 У Польщі інфіковано коронавірусом більше 9 тисяч людей
21:56 На Закарпатті зафіксували відразу два землетруси
21:42 Італійські тенісистки зіграли на сусідніх дахах
20:58 Netflix виклав на YouTube освітні фільми та серіали
20:35 Леді Гага, Біллі Айліш і Елтон Джон зібрали $127 млн для медиків
20:19 Суркіс сидячи набив м’яч 40 разів і передав естафету гравцям «Динамо»: відео
19:52 Ще в одному монастирі зафіксовані випадки коронавірусу
19:15 У США померли від коронавірусу більше 39 тисяч людей
18:52 У Тернополі горять п’ять гектарів очерету
18:36 На станції «Академік Вернадський» відсвяткували Великдень
18:24 Голова Херсонської облради зі священиками УПЦ МП порушив карантин на Великдень

Верховний суд Німеччини визнав незаконним обмеження права на протест під час карантину

Верховний суд Німеччини скасував заборону на проведення демонстрації під час карантину в місті Штутгарт.

Понеділок, 20 квітня 2020, 13:23

Про це повідомляє німецька медіакомпанія DW.

Верховний суд Німеччини ухвалив, що обмеження під час пандемії коронавірусу автоматично не можуть автоматично обмежувати свободу зібрань. Судді сказали, що чиновники повинні вивчити пропозиції про проведення демонстрацій в кожному окремому випадку.

Федеральний конституційний суд Німеччини засудив рішення, прийняте владою міста Штутгарті (Баден-Вюртемберг) за те, що там було відмовлено в проведенні демонстрації з 50 осіб проти карантинних заходів, пов’язаних з коронавірусом.

Відзначається, що стаття 8 про свободу зібрань Основного закону Німеччини може бути обмежена лише шляхом адміністративного розгляду щодо “конкретних обставин”.

Відзначимо, що людина, яка хотіла організувати демонстрацію, мала на меті широко висвітлити посягання на основні права і свободи з моменту початку епідемії в Німеччині ще в середині березня.

  • Президент Бразилії Жаір Больсонару приєднався до мітингу за припинення карантину.
  • Раніше повідомлялося, що в Бразилії під час тестування ефективності одного з препараторів для симптоматичного лікування від коронавірусу COVID-19 померли 11 пацієнтів. Цей препарат входить до протоколу лікування в Україні.

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!