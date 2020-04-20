Верховний суд Німеччини визнав незаконним обмеження права на протест під час карантину

Верховний суд Німеччини скасував заборону на проведення демонстрації під час карантину в місті Штутгарт.

Про це повідомляє німецька медіакомпанія DW.

Верховний суд Німеччини ухвалив, що обмеження під час пандемії коронавірусу автоматично не можуть автоматично обмежувати свободу зібрань. Судді сказали, що чиновники повинні вивчити пропозиції про проведення демонстрацій в кожному окремому випадку.

Федеральний конституційний суд Німеччини засудив рішення, прийняте владою міста Штутгарті (Баден-Вюртемберг) за те, що там було відмовлено в проведенні демонстрації з 50 осіб проти карантинних заходів, пов’язаних з коронавірусом.

Відзначається, що стаття 8 про свободу зібрань Основного закону Німеччини може бути обмежена лише шляхом адміністративного розгляду щодо “конкретних обставин”.

Відзначимо, що людина, яка хотіла організувати демонстрацію, мала на меті широко висвітлити посягання на основні права і свободи з моменту початку епідемії в Німеччині ще в середині березня.