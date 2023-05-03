Парламент підтримав створення Національного військового меморіального кладовища у Биківнянському лісі, що на Броварському проспекті у Києві.

Про це інформує пресслужба Міністерства ветеранів України.

Відтак Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення Національного військового меморіального кладовища у місті Києві (реєстр.№ 9240).

Мовиться про спрощення вирішення земельних та будівельних питань. До розробки проєкту закону були залучені також й фахівці Мінветеранів.

Для створення меморіального комплексу буде виділено майже 100 гектарів землі державної і комунальної власності у Биківнянському лісі, що на Броварському проспекті у Києві. Він включатиме військове кладовище, музейний комплекс, ритуальну будівлю та інші необхідні споруди для організації почесних поховань.

На Національному військовому меморіальному кладовищі будуть поховані українські Герої, які ціною власного життя боронили незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також перепоховуватимуть Героїв російсько-української війни, починаючи з 2014 року.

За даними Мінветеранів, перша черга Національного військового меморіального кладовища буде відкрита вже наприкінці осені 2023 року.

“Ухвалення цього законопроєкту є важливим кроком на шляху до створення українського Арлінгтону. Пам’ять наших захисників і захисниць, які ціною власного життя боронять Україну, її незалежність, має бути гідно вшанована”, – наголосила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.