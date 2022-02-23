Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт стосовно легалізації вогнепальної зброї через загострення військово-політичної ситуації в Україні із Російською Федерацією. "За" проголосували 274 народних депутати.

Про це повідомлялось під час засідання Ради.

Кілька десятків нардепів ініціювали законопроєкт “Про право на цивільну вогнепальну зброю”. Його вимоги будуть регулювати права громадян та юридичних осіб на цивільну вогнепальну зброю та бойові припаси до неї. Законопроєкт визначить правовий статус власності на цивільну зброю.

“Вимоги цього Закону не поширюються на придбання, зберігання, облік та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів у Збройних Силах України, військових формуваннях, створених відповідно до законодавства України, органах та навчальних закладів Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України”, – йдеться у документі.

Якщо законопроєкт ухвалять, то українці матимуть право володіти вогнепальною зброєю та бойовими припасами до неї, що належать фізичним та юридичним особам. Проте буде заборонено користуватися:

гладкоствольною короткоствольною вогнепальною зброєю, яка призначена для стрільби патронами;

нарізною зброєю із калібром більше ніж 12,7 мм та, якщо швидкість польоту кулі перевищує 700 м/с;

револьверами;

довгоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю калібром більш як 27 міліметрів;

накладними нарізними стволами до гладкоствольної вогнепальної зброї.

Зокрема заборона поширюється на бойові припаси бронебійного, вибухового, запального формату чи подібних. Також це стосується припасів, що були сконструйовані для посилення дій, які є пробивними чи вражаючими.