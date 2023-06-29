Верховна Рада України підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної акцизної марки та створення цифрової системи простежуваності "еАкциз".

Джерело: Міністерство цифрової трансформації України.

Закон підтримали 252 народні депутати. Відтак електронна акцизна марка та система простежуваності почнуть діяти в Україні вже з січня 2026 року.

За даними очільника Мінцифри Михайла Федорова, щороку Україна втрачає мільярди гривень через тіньовий ринок тютюну та алкоголю. У 2022 році кожна п’ята пачка цигарок та кожна третя пляшка алкоголю продавалися нелегально. За його словами, несплата акцизного податку не лише завдає збитків, а й сприяє процвітанню корупції та контрабанди.

Відтак, впровадження електронної системи “еАкциз” з використанням технології Track&Trace дозволить відстежувати маршрут усіх тютюнових та алкогольних виробів. Так держава отримуватиме повну інформацію про весь ланцюг постачання продукції та зможе аналізувати обсяги, які доходять до полиць магазинів.

Кожен продукт матиме електронну акцизну марку, виражену двовимірним DataMatrix-кодом. Виробники та імпортери самостійно зможуть генерувати її в цифровій системі простежуваності “еАкциз” та наносити на кожну пляшку алкоголю чи пачку цигарок.

Своєю чергою, споживачі зможуть пересвідчитися, що купують не контрафакт. Для цього потрібно просканувати електронну акцизну марку через застосунок “Дія” і звірити: назву; виробника; місце виробництва; магазин, де продається товар; код маркування, який можна звірити з нанесеним на марку; статус електронної акцизної марки.

Якщо будуть невідповідності, кожен зможе в один “клік” сповістити про це державу через застосунок “Дія”.

Одним з найбільших антикорупційних кроків “еАкцизу” стане обов’язкове маркування підакцизної алкогольної та тютюнової продукції для Duty Free. За висновками Kantar Україна, понад половину всього нелегального ринку тютюнових виробів України у 2022 році припадає саме на продукцію з написом Duty Free або призначену для експорту. Через це бюджет України лише за минулий рік втратив 11,2 млрд гривень.

“При розробці законопроєкту врахували основні європейські норми щодо маркування та контролю за рухом тютюнових виробів. Це дозволить нашим виробникам гармонійно інтегруватися з ринком ЄС та розширити свої бізнес-можливості після вступу України до складу Європейського Союзу”, – пояснили у відомстві.