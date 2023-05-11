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В Україні планують запровадити акциз на солодкі газовані напої

Постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги та ожиріння тощо, адже в літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру. Саме тому, в Україні розглядається можливість запровадження акцизу на солодкі газовані напої.

Четвер, 11 травня 2023, 22:51
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Про це інформує пресслужба МОЗ.

“Україна потерпає від тягаря неінфекційних захворювань. Вони залишаються основною причиною втрати працездатності та причиною набутих проблем зі здоров’ям. Водночас більшості таких хвороб можна запобігти, змінивши щоденні звички і обравши більш здоровий спосіб життя. Податки на вживання доданого цукру чи різні види обмежень діють у 107 країнах світу. Це світова практика, яку всебічно підтримує ВООЗ. І МОЗ підтримує її. Адже маємо дбати про найдорожче — здоров’я наших громадян”, — сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Є приклади країн, де податок на солодкі мінеральні та газовані води зменшував кількість хворих на діабет та серцево-судинні захворювання, ожиріння. Наприклад, у Мексиці податок призвів до зменшення на 39% кількості дітей, які страждають від ожиріння. А у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету.

Як зазначається, ВООЗ закликала до глобальних заходів щодо зменшення споживання солодких газованих напоїв, зокрема й впровадження акцизного податку в 2016 році. За їх оцінками, зростання ціни на солодкі напої на 20% за рахунок оподаткування може призвести до скорочення їхнього споживання приблизно на ті ж самі 20%.

Нині у Верховній Раді України зареєстровані два законопроєкти. Перший через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів, ароматичних речовин в обсязі 0,1 євро (4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі – 0,19 євро).

Водночас другий — визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм із запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує дорослій середньостатистичній людині вживати не більше ніж 50 грамів цукру на день (приблизно 10 чайних ложок).

У МОЗ застерігають, що велика кількість цукру в раціоні означає підвищення кількості спожитих калорій. Якщо людина споживає більше, ніж витрачає, – зростає ризик збільшення ваги, що пізніше може призвести до ожиріння, серцево-судинних захворювань та діабету другого типу.

ДОВІДКОВО. Цукровий діабет – це стан, при якому рівень цукру в крові занадто високий. Його першопричина — проблема з інсуліном, гормоном, який виробляє підшлункова залоза, який служить своєрідним паспортом, який дозволяє цукру переміщатися з кровоносних судин у клітини нашого організму.

При цукровому діабеті 1 типу підшлункова залоза практично не виробляє інсуліну, тоді як при діабеті 2 типу організм перестає належним чином реагувати на інсулін.

В обох типах підвищений рівень цукру в крові може завдати шкоди нашому організму, призводячи до серцевих захворювань, проблем з нирками, нервових проблем і навіть до сліпоти.

Теги: акциз, ВООЗ, добова норма цукру, МОЗ, солодкі газовані напої, цукор, диабет

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