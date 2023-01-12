12 січня Верховна Рада внесла зміни до законодавства щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Про це йдеться у законопроєкті №8098.

Рішення проголосували 321 народний обранець.

Законопроєкт усуває неточності щодо прав іноземців та осіб без громадянства, які проходять службу у Збройних Силах України, та іноземцями та особами без громадянства, які проходять (бажають проходити) службу в інших, утворених відповідно до законів України, військових формуваннях.

Документ передбачає внесення додаткових пунктів до Прикінцевих положень Закону України “Про імміграцію” та до Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про Національну гвардію України”, мовиться у пояснювальній записці.

Іноземним добровольцям дозволяється легально перебувати на території України та отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. Раніше право розповсюджувалось на тих, хто служив у лавах ЗСУ, зараз поширюється на усі військові формування в Україні.

Також спростять процедуру вступу на службу. Іноземці, які хочуть воювати за Україну, мають змогу напряму звертатися до військових частин.

Окрім цього, до Закону України “Про імміграцію” пропонується додати до квот, які дають підстави для надання дозволу на імміграцію іноземцям та особам без громадянства, які ще не прослужили три роки у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, проте під час служби отримали поранення, які не дозволяють їм за станом здоров’я продовжити проходження військової служби.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Раніше президент Зеленський оголосив про формування нового підрозділу – “Інтернаціональний легіон”.