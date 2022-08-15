В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію. Верховна Рада погодила, що вони триватимуть іще щонайменше 90 днів.

Про це повідомив народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк у Telegram.

Парламент схвалив законопроєкти №7664 (продовження воєнного стану) та №7665 (проведення загальної мобілізації). Документи підтримали 328 народних депутатів.

У такий спосіб воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на 90 днів після 23 серпня. Попередньо він буде тривати до 21 листопада 2022 року.

Що передбачає воєнний стан

В Україні надалі діятимуть обмеження на пересування. Це стосується виїзду за кордон, перевірки документів, комендантської години тощо.

Діють обмеження прав на працю та підприємницьку діяльність. Те саме стосується права на таємницю листування та телефонних розмов.

Можуть бути також заборони та обмеження прав на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій. Зокрема на проведення виборів та референдумів.