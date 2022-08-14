Про це йдеться у відеозверненні глави держави.
Він наголосив, що усі громадяни РФ мають боротись проти агресивної політики їхньої країни.
Дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень.
“І де б ви не перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, то менше часу триватиме ця війна”, – зазначив Зеленський.
Він зауважив, що усі повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції.
Гарант Конституції пояснив, що кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливо, щоб РФ і ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор.
Він також подякував всім захисникам і захисникам, а також усім українцям – усім, хто тримається, хто разом з іншим, хто вірить у перемогу і наближає її своїми діями – так, як може.
- Президент Латвії Егілс Левітс висловився за необхідність анулювати вже видані візи та посвідки на проживання росіянам, які підтримують війну РФ проти України.
- Естонська влада з 18 серпня має намір не впускати в країну громадян РФ з виданими Естонією шенгенськими візами. Однак є низка винятків.
- Після того, як Естонія заборонила в’їзд громадянам РФ до своєї країни, у литовському МЗС підтримали таке рішення та наголосили, що обмеження будуть ефективнішими, якщо їх запровадять на рівні Європейського Союзу.
- У Польщі працюють над механізмом, щоб відмовляти громадянам РФ у видачі віз. Рішення стосовно цього питання можливо оприлюднять найближчими тижнями.