Президент України Володимир Зеленський зазначив, що керівництво України зараз активно працює над тим, аби Захід запровадив нові санкції проти РФ, аби простимулювати громадян держави-терористки відчути свою частину відповідальності за дії їхньої країни. Він пояснив, що ті, хто має російське громадянство та мовчить – підтримує повномасштабну війну проти України.

Про це йдеться у відеозверненні глави держави.

Він наголосив, що усі громадяни РФ мають боротись проти агресивної політики їхньої країни.

Дискусія про візові обмеження у Європі для власників російських паспортів щодня розширюється, до неї приєднуються нові держави, нові політики. Зрештою це має привести до відповідних рішень.

“І де б ви не перебували – як на території Росії, так і за кордоном, – ваш голос повинен звучати на підтримку України. Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія, а отже, то менше часу триватиме ця війна”, – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що усі повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше країн до нашої антивоєнної коаліції.

Гарант Конституції пояснив, що кожен в Україні, кожен у вільному світі має робити все від них залежне і все можливо, щоб РФ і ті, хто підтримує війну, платили дедалі більшу ціну за російський державний терор.

Він також подякував всім захисникам і захисникам, а також усім українцям – усім, хто тримається, хто разом з іншим, хто вірить у перемогу і наближає її своїми діями – так, як може.