Верховна Рада ухвалила в цілому ініційований п'ятим президентом України Петром Порошенком проєкт Закону 7506-1 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки України.

Про це поінформувала пресслужба “Європейської Солідарності”.

292 нардепи підтримали цей закон. Ця норма чула чинною з 2014 року щодо благодійної допомоги, яка надається на користь учасників АТО/ООС або на користь членів сімей таких учасників, однак вона була скасована у березні 2022 року під час прийняття змін до законодавства.

“Коли ми надаємо благодійну допомогу родині загиблих – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. У нас є кого обкладати податками. Коли ми надаємо допомогу пораненим – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками”, – наголосив Петро Порошенко.

Він додав, що податки держава повинна стягувати точно не з родин загиблих.

Законопроєкт 7506-1 виправляє цю помилку не лише для родин загиблих, а й для поранених військових. В тому числі йдеться і про кошти, які поранені військові витрачають на реабілітацію, лікування та медикаменти.