Національний банк України підтримав запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.

Про це повідомляє “Економічна правда”.

У НБУ заявили, що з точки зору установи, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету.

Також у регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.

Нагадаємо, що напередодні нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк повідомив, що у Кабінет Міністрів може запровадити в Україні додатковий митний збір. Варто зазначити, що обрали концепцію не додаткових імпортних мит, адже вона складна в адмініструванні, а запровадження 10% збору на валютообмінні операції для купівлі всіх імпортних товарів та послуг.